МИД Греции призвал бороться с отрицанием Холокоста

АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Греция чтит память миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста , и считает общей обязанностью бороться с преднамеренным отрицанием этой самой мрачной страницы современной европейской истории, говорится в заявлении МИД Греции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

В этот день 75 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден советскими войсками.

"Международный день памяти жертв Холокоста - это также день ответственности и обязательства для всех нас бороться с преднамеренной недооценкой и даже отрицанием самой мрачной страницы современной европейской истории", - говорится в заявлении МИД.

"Греция сегодня отдает дань памяти миллионам евреев, греческих и других, ставших жертвами самого разрушительного преступления современной истории. Она также чтит переживших Холокост, признавая неизгладимые травмы, нанесенные их душам и телам, а также героический, самоотверженный вклад всех, кто их защищал, безжалостно преследуемых расовой паранойей тоталитарного режима социал-национализма", - говорится в заявлении.

Греческий МИД считает обязанностью всех увековечить память об этих трагических событиях, чтобы они стали барьером против всех форм антисемитизма, расизма и нетерпимости.

МИД отмечает, что Греция с 2005 года является полноправным членом Международного альянса за память жертв Холокоста и, согласно Стокгольмской декларации, взяла на себя ответственность за сохранение коллективной памяти переживших Холокост. В 2021 году Греция будет председательствовать в альянсе.

"Греция продолжит борьбу с расизмом, нетерпимостью, разделением, запугиванием, ксенофобией", - говорится в заявлении.