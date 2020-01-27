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2020-01-27T14:50+0300
https://ria.ru/20200127/1563925848.html
МИД Греции призвал бороться с отрицанием Холокоста
https://cdn25.img.ria.ru/images/156391/70/1563917095_0:52:3031:1757_1036x0_80_0_0_f23f1db4f500ebd0fb3049913fdc374b.jpg
РИА Новости

МИД Греции призвал бороться с отрицанием Холокоста

14:50 27.01.2020
187
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. Архивное фото
АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Греция чтит память миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста, и считает общей обязанностью бороться с преднамеренным отрицанием этой самой мрачной страницы современной европейской истории, говорится в заявлении МИД Греции по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
В этот день 75 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден советскими войсками.
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
© РИА Новости / Б.Фишман

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / РИА Новости

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б. Борисов

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
© РИА Новости / Владимир Юдин

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает бараки
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

Освенцим. Скамья для экзекуций
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

Концлагерь Освенцим. Бронеколпаки с пулеметными гнездами
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / Ольга Игнатович

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Владимир Юдин

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

Мешки с волосами уничтоженных узников концентрационного лагеря Освенцим. Польша
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Похороны погибших узников, освобожденного Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
"Международный день памяти жертв Холокоста - это также день ответственности и обязательства для всех нас бороться с преднамеренной недооценкой и даже отрицанием самой мрачной страницы современной европейской истории", - говорится в заявлении МИД.
"Греция сегодня отдает дань памяти миллионам евреев, греческих и других, ставших жертвами самого разрушительного преступления современной истории. Она также чтит переживших Холокост, признавая неизгладимые травмы, нанесенные их душам и телам, а также героический, самоотверженный вклад всех, кто их защищал, безжалостно преследуемых расовой паранойей тоталитарного режима социал-национализма", - говорится в заявлении.
Греческий МИД считает обязанностью всех увековечить память об этих трагических событиях, чтобы они стали барьером против всех форм антисемитизма, расизма и нетерпимости.
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Вчера, 13:10
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
МИД отмечает, что Греция с 2005 года является полноправным членом Международного альянса за память жертв Холокоста и, согласно Стокгольмской декларации, взяла на себя ответственность за сохранение коллективной памяти переживших Холокост. В 2021 году Греция будет председательствовать в альянсе.
"Греция продолжит борьбу с расизмом, нетерпимостью, разделением, запугиванием, ксенофобией", - говорится в заявлении.
В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис примет участие в памятных мероприятиях в Аушвице-Биркенау. По данным греческого МИД, среди 1,1 миллиона человек, уничтоженных в Аушвице, были 55 тысяч греческих евреев. Это 83-86% евреев, проживавших в Греции в начале Второй мировой войны. Всего жертвами Холокоста стали до 6 миллионов евреев.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
Вчера, 08:33
Мир отмечает 75 лет освобождения "фабрики смерти" в Освенциме
900133
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Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаОсвенцимХолокостГрецияВ мире
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