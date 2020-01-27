На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в этом эпидсезоне Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в этом эпидсезоне на Украине , однако штамм не соответствует вирусу 2019-nCoV, распространяющемуся в Китае, сообщил в понедельник Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным центра, за эпидсезон 2019-2020 годов в Киевский городской лабораторный центр доставили 73 образца для исследования на грипп.

"По результатам исследований 67 образцов получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1",- говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

При этом в центре отметили, что зафиксированный штамм не соответствует китайскому коронавирусу 2019-nCoV.

Министерство здравоохранения Украины отметило, что на территории страны нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV. "Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV на Украине. Все три случая не подтвердились", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.