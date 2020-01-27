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На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса
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РИА Новости

На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса

14:49 27.01.2020 (обновлено: 16:04 27.01.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в этом эпидсезоне на Украине, однако штамм не соответствует вирусу 2019-nCoV, распространяющемуся в Китае, сообщил в понедельник Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.
По данным центра, за эпидсезон 2019-2020 годов в Киевский городской лабораторный центр доставили 73 образца для исследования на грипп.

"По результатам исследований 67 образцов получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1",- говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

При этом в центре отметили, что зафиксированный штамм не соответствует китайскому коронавирусу 2019-nCoV.
Министерство здравоохранения Украины отметило, что на территории страны нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV. "Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV на Украине. Все три случая не подтвердились", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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