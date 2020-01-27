Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели", - говорится в тексте поручений.