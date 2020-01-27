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Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство
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РИА Новости

Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство

14:39 27.01.2020 (обновлено: 14:40 27.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2020 года утвердить компенсацию не менее пяти тысяч рублей учителям за классное руководство, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели", - говорится в тексте поручений.
Добавляется, что выплаты вознаграждения должны быть обеспечены начиная с 1 сентября текущего года.
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