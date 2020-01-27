Эксперты: у туристов вырос спрос на зимний отдых в Крыму

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. По данным туристического сервиса, россияне стали чаще бронировать авиабилеты в Крым в этом сезоне, несмотря на то, что стоимость перелета за год повысилась на пять процентов, сообщает Aviasales.

Аналитики изучили покупки авиабилетов этой зимой и сравнили их число с прошлогодним показателем. Исходя из данных по ранним бронированиям, интерес к Крыму увеличился на 36 процентов.

Больше всего пассажиров прилетает в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Дешевле авиапутешествие на полуостров обходится жителям Ростова: средняя цена билета — 3636 рублей. Из столицы — 6549 рублей, а из Петербурга — 8838 рублей.

Кроме того, провести каникулы в зимнем Крыму запланировали туристы из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Сочи, Минеральных Вод, Перми и Самары. Если билеты из Минеральных Вод в Симферополь стоят три тысячи рублей, а из Сочи — 5641 рубль, то из остальных перечисленных выше городов — в диапазоне от 8 до 12 тысяч рублей.