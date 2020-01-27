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Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием

14:34 27.01.2020 (обновлено: 15:32 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии органов местного самоуправления обеспечить ... поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели", - говорится в тексте поручений.
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