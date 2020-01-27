В Совфеде заявили, что ни у кого из сенаторов нет двойного гражданства

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ни один из сенаторов не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство, они подтвердили это лично, сообщил журналистам глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Я хочу совершенно официально, ответственно заявить, что ни один из членов Совета Федерации, упомянутых в публикациях ряда СМИ, не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство. Я персонально, лично разговаривал с каждым членом Совета Федерации, упомянутым в этих публикациях, и они подтвердили, что все это фейки", - сказал Тимченко.
Он попросил журналистов не распространять эти непроверенные данные, которые, по словам главы комитета, могут подорвать авторитет власти, авторитет Совета Федерации, в целом авторитет государства в глазах общественности.