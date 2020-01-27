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В Совфеде заявили, что ни у кого из сенаторов нет двойного гражданства
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РИА Новости

В Совфеде заявили, что ни у кого из сенаторов нет двойного гражданства

14:12 27.01.2020
453
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ни один из сенаторов не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство, они подтвердили это лично, сообщил журналистам глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Я хочу совершенно официально, ответственно заявить, что ни один из членов Совета Федерации, упомянутых в публикациях ряда СМИ, не имеет ни двойного гражданства, ни вида на жительство. Я персонально, лично разговаривал с каждым членом Совета Федерации, упомянутым в этих публикациях, и они подтвердили, что все это фейки", - сказал Тимченко.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 13:56
Турчак опроверг факт наличия у него двойного гражданства
Он попросил журналистов не распространять эти непроверенные данные, которые, по словам главы комитета, могут подорвать авторитет власти, авторитет Совета Федерации, в целом авторитет государства в глазах общественности.
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Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
У сенаторов нет, а у жен и детей есть. Они же не настолько наивные, чтобы сами палиться с двойным гражданством.
27 января, 14:15
MYMake Yellowstone Great Again
1000013
Надо запретить двойное гражданство всех ближайших родственников депутата ГД и сенатора СФ: жён, мужей, детей и родителей обоих сторон брака. Также: отсутствие у всех них собственности, бизнеса или акций зарубежного происхожления. Только это гарантирует высокий уровень независимости госчиновников от внешнего влияния.
27 января, 14:33
АБАлександр Буйчик
911002
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