У работника детсада в Петербурге нашли туберкулез

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Туберкулез выявлен у работника пищеблока детского сада №11 в Калининском районе Санкт-Петербурга, учреждение работает в обычном режиме, сообщила РИА Новости в понедельник представитель городского управления Роспотребнадзора.
"Случай выявления туберкулеза у работника пищеблока подтверждается. Детский сад работает в обычном режиме, проводятся противоэпидемические мероприятия", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что воспитанники детского сада направляются на прививки (Диаскин-тест и реакция Манту), а персонал проходит флюорографию.