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У работника детсада в Петербурге нашли туберкулез
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РИА Новости

У работника детсада в Петербурге нашли туберкулез

14:03 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Туберкулез выявлен у работника пищеблока детского сада №11 в Калининском районе Санкт-Петербурга, учреждение работает в обычном режиме, сообщила РИА Новости в понедельник представитель городского управления Роспотребнадзора.
"Случай выявления туберкулеза у работника пищеблока подтверждается. Детский сад работает в обычном режиме, проводятся противоэпидемические мероприятия", - сказала собеседница агентства.
Здание Министерства здравоохранения РФ
4 октября 2019, 16:49
Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума
Она уточнила, что воспитанники детского сада направляются на прививки (Диаскин-тест и реакция Манту), а персонал проходит флюорографию.
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РоспотребнадзорСанкт-ПетербургПроисшествия
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