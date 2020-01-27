У работника детсада в Петербурге нашли туберкулез

"Случай выявления туберкулеза у работника пищеблока подтверждается. Детский сад работает в обычном режиме, проводятся противоэпидемические мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума

Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума

Она уточнила, что воспитанники детского сада направляются на прививки (Диаскин-тест и реакция Манту), а персонал проходит флюорографию.