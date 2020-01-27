Алкоголь попавшему в больницу саратовскому школьнику купил взрослый

САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Совершеннолетний молодой человек, по предварительным данным, приобрел алкоголь, после употребления которого 10-летний школьник в Саратове попал в больницу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах.
Ранее полиция сообщила, что 10-летний ученик четвертого класса школы вечером 22 января попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация". Со слов его матери, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. Скорую ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. Полиция и прокуратура начали проверки.
"По предварительным данным, купил алкоголь неизвестный молодой человек - он совершеннолетний", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что выясняется точка продажи алкоголя, в отношении которой также будет проведена проверка.
В экстренных службах региона ранее агентству сообщили, что мальчик уже выписан из больницы.
По данным прокуратуры, семья мальчика благополучная, полная, в ней есть еще один ребенок.
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