Фальков рассказал о задачах министерства науки и высшего образования

Он отметил, что первый принципиальный момент в работе министерства под новым руководством – это преемственность. Фальков подчеркнул, что предстоит провести "тонкую настройку".

"Второй принципиально важный момент – это открытость... На данном этапе нам всем предстоит обратить внимание, сконцентрироваться, стать более открытыми для академических институтов, для университетов, вузов, рассматривая и Академию наук, и академические институты, и университеты, и вузы, которые не являются университетами, в качестве партнеров", - заявил Фальков на встрече с коллективом министерства.