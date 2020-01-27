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Фальков рассказал о задачах министерства науки и высшего образования
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РИА Новости

Фальков рассказал о задачах министерства науки и высшего образования

13:58 27.01.2020 (обновлено: 14:00 27.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерству науки и высшего образования предстоит стать более открытым для вузов и академических институтов, считает новый глава ведомства Валерий Фальков.
Он отметил, что первый принципиальный момент в работе министерства под новым руководством – это преемственность. Фальков подчеркнул, что предстоит провести "тонкую настройку".
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Биография Валерия Фалькова
"Второй принципиально важный момент – это открытость... На данном этапе нам всем предстоит обратить внимание, сконцентрироваться, стать более открытыми для академических институтов, для университетов, вузов, рассматривая и Академию наук, и академические институты, и университеты, и вузы, которые не являются университетами, в качестве партнеров", - заявил Фальков на встрече с коллективом министерства.
Третий принципиальный момент, по мнению министра, - продолжение работы внутри министерства на основе взаимопомощи, а также сотрудничество с другими исполнительным органами и подведомственными учреждениями.
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