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Минсельхоз предложил внести горбушу и кету в ценные виды биоресурсов
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РИА Новости

Минсельхоз предложил внести горбушу и кету в ценные виды биоресурсов

13:55 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной рыбы
Продажа красной рыбы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной рыбы. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил включить горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.
"Проектом приказа предлагается дополнить раздел "Ценные виды водных биоресурсов" перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов... горбушей и кетой", - говорится в пояснительной записке к документу.
Издание приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания, отмечает министерство.
Согласно редакции перечня, зарегистрированной Минюстом в декабре 2019 года, к особо ценным видам водных биоресурсов отнесены белуга, калуга, осетры - амурский, персидский, русский и сибирский, а также севрюга. Ценные виды водных биоресурсов включают рыб, ракообразных, моллюсков и иглокожих. В список ценных видов рыб входят белорыбица, камбала-калкан, камбала-тюрбо, кижуч, кумжа, кутум, семга, лосось, микижа (пресноводная жилая форма), муксун, нельма, нерка, омули (арктический и байкальский), а также сиг, судак, сима, стерлядь, таймень, речной угорь, чавыча и чир.
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Министерство сельского хозяйства РФМоскваРоссияЭкономика
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