Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:54+0300
https://ria.ru/20200127/1563921942.html
В Совфеде обсудят договор о разграничении Берингова пролива
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

В Совфеде обсудят договор о разграничении Берингова пролива

13:54 27.01.2020
878
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации в ближайшее время доложат председателю палаты Валентине Матвиенко свою позицию по соглашению с США о разграничении Берингова пролива, сообщил журналистам в понедельник глава Международного комитета СФ Константин Косачев.
Комитеты Совета Федерации по международным делам, по обороне и по природопользованию в закрытом режиме с участием профильных ведомств обсуждали правовые основы заключения соглашения с США по Берингову проливу.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Вчера, 13:49
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
"Мы сообща приняли решение не говорить об итогах совместного заседания. Наша общая позиция будет в ближайшее время доложена спикеру Совета Федерации", - сказал Косачев.
На пленарном заседании в среду сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". По его словам, в результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. Невзоров также подчеркнул, что на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения "на сотни миллиардов долларов".
В ответ на заявление Невзорова, предложившего рассмотреть эту тему на заседании Совбеза, Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне "изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами, подготовить записку", которую она доложит президенту РФ "в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
9 октября 2019, 14:23
Косачев предложил обсудить договор с США по разграничению Берингова пролива
2620012
Обсудить 2
Берингов проливВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКонстантин КосачевКамчатский крайСШАПолитика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Толстой рассказал об ожиданиях российской делегации в ПАСЕ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак опроверг факт наличия у него двойного гражданства
Продажа красной рыбы
Минсельхоз предложил внести горбушу и кету в ценные виды биоресурсов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Машина патрульной полиции Украины
В Харькове на митинге против норм закона о госязыке произошли стычки
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Сотрудник полиции
Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
Лента новостейМолния