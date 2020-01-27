В Совфеде обсудят договор о разграничении Берингова пролива

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации в ближайшее время доложат председателю палаты Валентине Матвиенко свою позицию по соглашению с США о разграничении Берингова пролива, сообщил журналистам в понедельник глава Международного комитета СФ Константин Косачев.
Комитеты Совета Федерации по международным делам, по обороне и по природопользованию в закрытом режиме с участием профильных ведомств обсуждали правовые основы заключения соглашения с США по Берингову проливу.
"Мы сообща приняли решение не говорить об итогах совместного заседания. Наша общая позиция будет в ближайшее время доложена спикеру Совета Федерации", - сказал Косачев.
На пленарном заседании в среду сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". По его словам, в результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. Невзоров также подчеркнул, что на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения "на сотни миллиардов долларов".
В ответ на заявление Невзорова, предложившего рассмотреть эту тему на заседании Совбеза, Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне "изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами, подготовить записку", которую она доложит президенту РФ "в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены".
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