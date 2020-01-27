В Совфеде обсудят договор о разграничении Берингова пролива

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации в ближайшее время доложат председателю палаты Профильные комитеты Совета Федерации в ближайшее время доложат председателю палаты Валентине Матвиенко свою позицию по соглашению с США о разграничении Берингова пролива , сообщил журналистам в понедельник глава Международного комитета СФ Константин Косачев.

Комитеты Совета Федерации по международным делам, по обороне и по природопользованию в закрытом режиме с участием профильных ведомств обсуждали правовые основы заключения соглашения с США по Берингову проливу.

"Мы сообща приняли решение не говорить об итогах совместного заседания. Наша общая позиция будет в ближайшее время доложена спикеру Совета Федерации", - сказал Косачев.

На пленарном заседании в среду сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". По его словам, в результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. Невзоров также подчеркнул, что на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения "на сотни миллиардов долларов".