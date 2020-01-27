Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от парторганизаций на всех уровнях вести решительную работу по борьбе с распространением эпидемии нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин потребовал от парторганизаций на всех уровнях и от широких кадровых масс объединиться вокруг обширных народных масс и решительно выполнять решения ЦК КПК, плотно опираясь на народные массы вести борьбу с эпидемией и одержать победу над врагом" , - сообщает телеканал.
Ранее в понедельник в город Ухань, который является очагом эпидемии, по поручению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл премьер Госсовета Ли Кэцян. Он проинспектировал работу по борьбе с эпидемией, а также встретился с медиками и пациентами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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