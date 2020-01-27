Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса

"Си Цзиньпин потребовал от парторганизаций на всех уровнях и от широких кадровых масс объединиться вокруг обширных народных масс и решительно выполнять решения ЦК КПК, плотно опираясь на народные массы вести борьбу с эпидемией и одержать победу над врагом" , - сообщает телеканал.

Ранее в понедельник в город Ухань, который является очагом эпидемии, по поручению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл премьер Госсовета Ли Кэцян. Он проинспектировал работу по борьбе с эпидемией, а также встретился с медиками и пациентами.