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https://ria.ru/20200127/1563921358.html
В Ташкенте отметят годовщину освобождения блокадного Ленинграда
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РИА Новости

В Ташкенте отметят годовщину освобождения блокадного Ленинграда

13:45 27.01.2020
367
© РИА Новости / Борис КудояровБлокадный Ленинград
Блокадный Ленинград
© РИА Новости / Борис Кудояров
Блокадный Ленинград
ТАШКЕНТ, 27 янв - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к Вечному огню состоялось в столице Узбекистана Ташкенте в понедельник в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками мероприятия стали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, сотрудники других российских загранучреждений, ветеранских организаций Узбекистана, дети блокадников и представители общественности и СМИ. Церемония состоялась на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Там также находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой центральноазиатской республики, воевавших под Ленинградом.
Композитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги Театр в квадрате обстрела, издательство Искусство, 1967 год.
Вчера, 10:21Культура
В годовщину снятия блокады Ленинграда в Мариинке исполнят Шостаковича
Следующим мероприятием, приуроченным к этой знаменательной дате, станет круглый стол в Российском центре науки и культуры, он также пройдет в Ташкенте в понедельник.
"В годы войны сотни тысяч людей, в том числе детей, были эвакуированы в Узбекистан, в частности, из блокадного Ленинграда, которые затем обрели здесь второй дом", - сообщил РИА Новости Красильников. По его словам, необходимо помнить о том, что победа над фашизмом была "добыта единением всех народов большой страны".
Церемония зажжения факелов у могилы Неизвестного солдата
Вчера, 01:12
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
В Узбекистане проживают около 30 бывших ленинградских блокадников. По данным общественного фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около 1,5 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в республике проживают около тысячи участников войны и порядка 40 тысяч тружеников тыла.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, на Нюрнбергском процессе сообщили о 632 тысячах унесенных жизней. Только 3% всех жертв погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Блокада Ленинграда в фотографиях
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде
1 из 19

11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Константин Гаранин / Перейти в фотобанк

Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

Блокадный Ленинград. Октябрь 1941 года
2 из 19

Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

© РИА Новости / Константин Гаранин
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© РИА Новости / Целик / Перейти в фотобанк

Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Страницы дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой
3 из 19

Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

© РИА Новости / Целик
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкУстановка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады.
Установка аэростата воздушного заграждения в Ленинграде в дни блокады
4 из 19
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады.
© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.

Композитор Д.Шостакович в дни блокады Ленинграда
5 из 19

1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
6 из 19

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Женщины на заводе льют металл.

Женщины на заводе льют металл. Блокада Ленинграда
7 из 19

Женщины на заводе льют металл.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
8 из 19

Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
Жители блокадного Ленинграда
9 из 19
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанк

Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.

Урожай капусты на огороде у Исаакиевского собора во время блокады Ленинграда
10 из 19

Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.

Жители блокадного Ленинграда
11 из 19

1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанкЖенщины собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу.
Блокадный Ленинград. Женщины собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу
12 из 19
Женщины собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу.
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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© Фото : предоставлено Народным музеем "Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда"

Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.

В бомбоубежище в блокадном Ленинграде
13 из 19

Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.

© Фото : предоставлено Народным музеем "Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда"
© РИА Новости / Я. Бродский

1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".

На водно-ледяной трассе Ладожского озера - Дороге жизни
14 из 19

1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".

© РИА Новости / Я. Бродский
© Фото : из архива Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.

Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера, 1942-й год
15 из 19

1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.

© Фото : из архива Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
© РИА Новости / РИА Новости

Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

Блокадный Ленинград
16 из 19

Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.

Георгий Жуков
17 из 19

1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Кудояров

Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.

Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 года. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.
18 из 19

Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в фотобанк

18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.

До полного освобождения города остаются считанные дни.

Встреча бойцов двух фронтов во время блокады Ленинграда
19 из 19

18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.

До полного освобождения города остаются считанные дни.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
1 из 19

11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
2 из 19

Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

© РИА Новости / Константин Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

© РИА Новости / Целик
Перейти в фотобанк
4 из 19
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады.
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
5 из 19

1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 19

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
7 из 19

Женщины на заводе льют металл.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
8 из 19

Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 19
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
10 из 19

Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
11 из 19

1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
12 из 19
Женщины собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу.
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Перейти в фотобанк
13 из 19

Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.

© Фото : предоставлено Народным музеем "Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда"
14 из 19

1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".

© РИА Новости / Я. Бродский
15 из 19

1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.

© Фото : из архива Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
16 из 19

Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

© РИА Новости / РИА Новости
17 из 19

1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
18 из 19

Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.

© РИА Новости / Борис Кудояров
19 из 19

18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.

До полного освобождения города остаются считанные дни.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в фотобанк
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Блокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградТашкентРоссияОбщество
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