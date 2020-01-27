В Ташкенте отметят годовщину освобождения блокадного Ленинграда

ТАШКЕНТ, 27 янв - РИА Новости. Торжественное возложение цветов к Вечному огню состоялось в столице Узбекистана Торжественное возложение цветов к Вечному огню состоялось в столице Узбекистана Ташкенте в понедельник в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады , передает корреспондент РИА Новости.

Участниками мероприятия стали посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, сотрудники других российских загранучреждений, ветеранских организаций Узбекистана, дети блокадников и представители общественности и СМИ. Церемония состоялась на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Там также находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой центральноазиатской республики, воевавших под Ленинградом.

Следующим мероприятием, приуроченным к этой знаменательной дате, станет круглый стол в Российском центре науки и культуры, он также пройдет в Ташкенте в понедельник.

"В годы войны сотни тысяч людей, в том числе детей, были эвакуированы в Узбекистан, в частности, из блокадного Ленинграда, которые затем обрели здесь второй дом", - сообщил РИА Новости Красильников. По его словам, необходимо помнить о том, что победа над фашизмом была "добыта единением всех народов большой страны".

В Узбекистане проживают около 30 бывших ленинградских блокадников. По данным общественного фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около 1,5 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в республике проживают около тысячи участников войны и порядка 40 тысяч тружеников тыла.