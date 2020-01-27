В Ташкенте отметят годовщину освобождения блокадного Ленинграда

11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.
11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.
Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".
Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".
Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.
1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.
Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.
Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.
Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.
Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.
1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.
1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.
Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.
Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.
1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".
1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".
1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.
1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.
Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.
Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.
1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.
1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.
Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.
Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.
18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.
До полного освобождения города остаются считанные дни.
18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.
До полного освобождения города остаются считанные дни.
11 октября 1941. Во время блокады противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город.
Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".
Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой, у которой во время блокады погибла вся семья. Музей истории Ленинграда, отдел обороны города во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1941. Трагедия объединила людей всех профессий. Композитор Дмитрий Шостакович (первый справа) в дни блокады Ленинграда был бойцом добровольной противопожарной команды и дежурил на крыше консерватории.
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации.
Мариинский театр. Последний довоенный спектакль состоялся здесь ровно за день до начала войны – 21 июня 1941 года.
Из-за нехватки продовольствия приходилось искать любые выходы. Прямо у Исаакиевского сабора разбили огород и высаживали капусту.
1942. Жители блокадного Ленинграда набирают воду в колонке, оборудованной на Невском проспекте.
Бомбоубежище в блокадном Ленинграде.
1 апреля 1942. На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни".
1942. Строительство подводного трубопровода по дну Ладожского озера.
Блокадный Ленинград. Регулировщик на "Дороге жизни" через Ладожское озеро.
1943. Маршал Советского Союза Георгий Жуков руководит операцией "Искра". С нее начался разрыв блокадного кольца.
Январь 1943. Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Ленинградцы встречают партизанские отряды, участвующие в боях за город.
18 января 1943 года. Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.
До полного освобождения города остаются считанные дни.