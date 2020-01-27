Фетисов поздравил с 200-летием открытия Антарктиды

"Российская Федерация подарила миру многих великих людей и великие открытия - это то, что сегодня является достоянием всех людей, живущих на планете. Я надеюсь, что 2020 год станет не только годом защиты биоразнообразия на нашей планете, но и принятия решений по глобальному объединению усилий ради сохранения климата и природы на нашей замечательной планете во имя будущего наших детей и наших внуков", - сказал Фетисов на видеозаписи, предоставленной пресс-службой фракции "Единая Россия".