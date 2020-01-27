МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поздравил с 200-летием открытия Антарктиды и выразил надежду, что 2020 год станет годом принятия решений по глобальному объединению усилий ради сохранения климата.
В 2020 году отмечается 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
"Российская Федерация подарила миру многих великих людей и великие открытия - это то, что сегодня является достоянием всех людей, живущих на планете. Я надеюсь, что 2020 год станет не только годом защиты биоразнообразия на нашей планете, но и принятия решений по глобальному объединению усилий ради сохранения климата и природы на нашей замечательной планете во имя будущего наших детей и наших внуков", - сказал Фетисов на видеозаписи, предоставленной пресс-службой фракции "Единая Россия".
"Я сейчас нахожусь в Антарктиде. Сзади меня находится океан и очень счастлив, что я здесь имею возможность поздравить всех с этим замечательным праздником", - добавил парламентарий.