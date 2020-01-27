Поклонская призвала крымских чиновников не уподобляться роботам

В частности, по словам депутата, во время последнего приема граждан в Евпатории, к ней обратились более десяти человек, которые пожаловались на трудности с получением российского гражданства. Причина — отсутствие крымской прописки в украинском паспорте на момент референдума в марте 2014 года.