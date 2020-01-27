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Поклонская призвала крымских чиновников не уподобляться роботам
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РИА Новости

Поклонская призвала крымских чиновников не уподобляться роботам

13:32 27.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала крымских чиновников, отвечающих за вопросы предоставления гражданства, не вести себя по отношению к проблемам людей как роботы.
В частности, по словам депутата, во время последнего приема граждан в Евпатории, к ней обратились более десяти человек, которые пожаловались на трудности с получением российского гражданства. Причина — отсутствие крымской прописки в украинском паспорте на момент референдума в марте 2014 года.
"Подобные случаи имеют место в других регионах Крыма. Решение проблемы простое. Ответственным чиновникам и службам нужно просто включить совесть. Когда к тебе приходит человек, который мучается уже шесть лет, как его можно прогнать? Надо выполнять свою работу не как робот, вникая в каждую жизненную ситуацию", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат выразила надежду, что в скором будущем проблема с получением крымчанами гражданства РФ полностью исчезнет.
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