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Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
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РИА Новости

Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста

13:22 27.01.2020 (обновлено: 15:54 27.01.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Мэр города Ухань Чжоу Сяньван заявил в понедельник, что готов уйти в отставку, если предпринятые им решения и меры по закрытию города в целях предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса вызовут недовольство населения.
В интервью Центральному телевидению Китая он рассказал, что говоря о решении властей закрыть столь крупный город, многие заявляют, что такого в истории еще не было.
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"Но столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым, остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу", - сказал Чжоу Сяньван.
"Однако мы признаем, что следует делать все необходимое для сдерживания болезни, для безопасности людей. Секретарь парткома Ухяня Ма Гоцян говорит, что мы на себя можем взять любую ответственность, если закрытые в городе люди будут возмущаться нашими действиями, мы можем уйти с наших должностей, чтобы успокоить общественное возмущение, но мы все согласны с тем, что главное – контролировать распространение заболевания", - подчеркнул он.
Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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