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Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении по новым делам
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РИА Новости

Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении по новым делам

13:11 27.01.2020 (обновлено: 13:43 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Рауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рауль Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рауль Арашуков подозревается в хищении около 775 миллионов рублей по эпизодам недавно возбужденных четырех уголовных дел, говорится в ходатайстве следствия о продлении отцу экс-сенатора Рауфа Арашукова меры пресечения.
По данным следствия, Рауль Арашуков, будучи советником главы "Газпром межрегионгаза", вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 годы) на счета подконтрольных ему организаций.
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Кроме того, в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его жены Нелли и дочери Камиллы в "Газпром Газораспределение Ставрополь" следствие вменяет Арашукову-старшему хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.
Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". В конце 2019 года стало известно, что на Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате, в одном из которых фигурирует его жена Нелли, в другом – дочь Камилла Агоева.
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