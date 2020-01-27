Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении по новым делам

По данным следствия, Рауль Арашуков, будучи советником главы "Газпром межрегионгаза", вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 годы) на счета подконтрольных ему организаций.