В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, необходимые для скорейшего принятия президентом решения по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
"Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу", - заявил Песков в ответ на вопрос, поступило ли от Иссахар ходатайство о помиловании и когда президент примет решение по этому вопросу.
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.