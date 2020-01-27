Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:04+0300
https://ria.ru/20200127/1563918583.html
В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар

13:04 27.01.2020
1616
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, необходимые для скорейшего принятия президентом решения по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее осужденная в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании.
"Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу", - заявил Песков в ответ на вопрос, поступило ли от Иссахар ходатайство о помиловании и когда президент примет решение по этому вопросу.
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 09:22
Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар
371001213
Обсудить 0
Наама ИссахарДмитрий ПесковВладимир ПутинШереметьево (аэропорт)В мире
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Дмитрий Песков
Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Президент РФ Владимир Путин
Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
Помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Посольство выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Речи о пересмотре дела Котова не идет, заявили в Кремле
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния