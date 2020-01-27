В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар

"Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу", - заявил Песков в ответ на вопрос, поступило ли от Иссахар ходатайство о помиловании и когда президент примет решение по этому вопросу.