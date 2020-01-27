Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Цифры, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) в рейтинге стран-производителей и экспортеров оружия, не вызывают доверия ввиду закрытости информации о ВПК Китая, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки. Согласно SIPRI, в 2017 году продажи американских компаний достигали 226,6 миллиарда долларов, российские предприятия наторговали на 37,7 миллиарда долларов, китайские компании выручили от оружейных заказов 54,1 миллиарда долларов. Институт утверждает, что изменение позиций в рейтинге связано с тем, что он впервые получил данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, ранее эта информация была недоступна.
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"Методики, по которым SIPRI оценивают объемы производства и экспорта вооружений, абсолютно нерелевантные, особенно в отношении таких стран, как Китай, который никогда не публикует официальную статистику своих оборонных компаний. То, что они получили данные о продажах КНР за 2015-2017, неправдоподобно – скорее всего, речь идёт просто об анализе открытых источников", - сказал Мураховский.
Эксперт отметил, что некоторые параметры можно приблизительно оценить – например, количество боевых кораблей, заложенных на верфях и поступивших в состав ВМС Китая, при этом их точную цену узнать нельзя.
Собеседник агентства подчеркнул, что совмещение показателей производства оружия для собственных вооруженных сил и экспорта некорректно: военный бюджет Китая гораздо больше российского, при этом в РФ идёт постепенное снижение гособоронзаказа. На международном рынке вооружений наблюдается обратная тенденция – Россия на протяжении нескольких лет удерживает второе место в рейтинге крупнейших экспортёров военной техники, в то время как Китая занимает восьмую позицию, добавил Мураховский.
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