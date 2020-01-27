Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Цифры, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира ( Цифры, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира ( SIPRI ) в рейтинге стран-производителей и экспортеров оружия, не вызывают доверия ввиду закрытости информации о ВПК Китая, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки. Согласно SIPRI, в 2017 году продажи американских компаний достигали 226,6 миллиарда долларов, российские предприятия наторговали на 37,7 миллиарда долларов, китайские компании выручили от оружейных заказов 54,1 миллиарда долларов. Институт утверждает, что изменение позиций в рейтинге связано с тем, что он впервые получил данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, ранее эта информация была недоступна.

"Методики, по которым SIPRI оценивают объемы производства и экспорта вооружений, абсолютно нерелевантные, особенно в отношении таких стран, как Китай, который никогда не публикует официальную статистику своих оборонных компаний. То, что они получили данные о продажах КНР за 2015-2017, неправдоподобно – скорее всего, речь идёт просто об анализе открытых источников", - сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что некоторые параметры можно приблизительно оценить – например, количество боевых кораблей, заложенных на верфях и поступивших в состав ВМС Китая, при этом их точную цену узнать нельзя.