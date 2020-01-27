Норвегия намерена снизить выбросы в атмосферу на 40 процентов

ТРОМСЁ (Норвегия), 27 янв - РИА Новости. Норвегия намерена бороться с причинами, влияющими на изменение климата на планете, и поставила задачу снизить вредные выбросы в атмосферу на 40% к 2030 году по сравнению с показателями 1990 года, сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё, Сёрейде напомнила о том, что последствия климатических изменений наиболее ярко проявляются в Арктике . Например, в прошлом году температура на Шпицбергене поднялась на 3,3 градуса выше средней, при этом растущая температура выше средней отмечается там уже 31 год подряд.

"Это не напрямую связано с деятельностью людей в Арктике, а во многом связано с деятельностью за ее пределами, поэтому так важно парижское соглашение по климату, оно может регулировать выбросы. Норвегия поставила задачу снизить выбросы на 40% к 2030 году по сравнению с 1990-м, надеемся, что сможем превзойти эту цель", - сказала Сёрейде.

Кроме того, она отметила важность международного сотрудничества в вопросах регулирования отношений в арктическом регионе. Среди инструментов и площадок для решения международных вопросов она назвала Баренцев Евро-Арктический совет и Арктический совет.

"Арктический совет – главная арена для решения международных вопросов на протяжении 20 лет. Это инструмент для развития повестки Арктики и строительства доверия, приобретения знаний. Совет обеспечивает работу платформы для решения трансграничных сложных вопросов, инструмент для развития новых знаний в Арктике. Он способствует переговорному процессу по соглашениям между всеми арктическими государствами", - пояснила глава МИД Норвегии.

Она особо подчеркнула, что отношения в Арктике характеризуются миром, стабильностью и международным сотрудничеством, что стало результатом упорной и сложной постоянной политической работы.

В конце января норвежский заполярный город Тромсё становится столицей так называемого циркумполярного мира - там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.