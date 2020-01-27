Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:48+0300
https://ria.ru/20200127/1563917554.html
Норвегия намерена снизить выбросы в атмосферу на 40 процентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155250/60/1552506014_204:266:2326:1460_1036x0_80_0_0_90832a4630da2777e68fccf00d17a21d.jpg
РИА Новости

Норвегия намерена снизить выбросы в атмосферу на 40 процентов

12:48 27.01.2020
162
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019
МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019 . Архивное фото
ТРОМСЁ (Норвегия), 27 янв - РИА Новости. Норвегия намерена бороться с причинами, влияющими на изменение климата на планете, и поставила задачу снизить вредные выбросы в атмосферу на 40% к 2030 году по сравнению с показателями 1990 года, сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
Выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё, Сёрейде напомнила о том, что последствия климатических изменений наиболее ярко проявляются в Арктике. Например, в прошлом году температура на Шпицбергене поднялась на 3,3 градуса выше средней, при этом растущая температура выше средней отмечается там уже 31 год подряд.
"Это не напрямую связано с деятельностью людей в Арктике, а во многом связано с деятельностью за ее пределами, поэтому так важно парижское соглашение по климату, оно может регулировать выбросы. Норвегия поставила задачу снизить выбросы на 40% к 2030 году по сравнению с 1990-м, надеемся, что сможем превзойти эту цель", - сказала Сёрейде.
Кроме того, она отметила важность международного сотрудничества в вопросах регулирования отношений в арктическом регионе. Среди инструментов и площадок для решения международных вопросов она назвала Баренцев Евро-Арктический совет и Арктический совет.
Активисты Greenpeace штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
26 января, 08:00
Вы еще не знаете про климатических беженцев? Тогда они идут к вам
"Арктический совет – главная арена для решения международных вопросов на протяжении 20 лет. Это инструмент для развития повестки Арктики и строительства доверия, приобретения знаний. Совет обеспечивает работу платформы для решения трансграничных сложных вопросов, инструмент для развития новых знаний в Арктике. Он способствует переговорному процессу по соглашениям между всеми арктическими государствами", - пояснила глава МИД Норвегии.
Она особо подчеркнула, что отношения в Арктике характеризуются миром, стабильностью и международным сотрудничеством, что стало результатом упорной и сложной постоянной политической работы.
В конце января норвежский заполярный город Тромсё становится столицей так называемого циркумполярного мира - там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.
Природа
15 января, 19:45
Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений
Девиз конференции этого года - "Сила знаний" - участники форума будут говорить о важности научных знаний для развития и использования Арктики, о взаимодействии ученых, изучающих вопросы, связанные с использованием биоресурсов, потеплением климата, жизнью коренного населения в арктических широтах. На конференцию приехали около 3 тысяч человек из 35 стран мира.
131000
Обсудить 1
НорвегияЭкологияВ мире
Рекомендуем
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе Ржевка-хлеб по рецепту 1941 года
В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников
Вид на Верону
МИД предупредил россиян о забастовке в аэропорту Вероны
Хельсинки
Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Военнослужащий во время учений
Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар
Машины скорой помощи в Греции
В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник встретится с главой АСИ
Рейсы в Нур-Султан на табло российских аэропортов
МИД предупредил россиян о задержке рейсов в аэропорту Нур-Султана
Прага
СМИ: северокорейские дипломаты хотели переправить БПЛА из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния