Пушков предложил изменить преамбулу Конституции

"Второй аспект - опять вернулись к теме преамбулы конституции. Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить такие основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия... В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства. Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы", - сказал он.