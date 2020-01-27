Пушков предложил изменить преамбулу Конституции

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.
Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.
Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.
Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.
Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".
Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".
"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".
"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".
Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.
Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.
Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.
Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.
"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.
"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.
В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.
На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.
В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.
На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.
Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.
Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.
Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.
Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".
"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".
Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.
Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.
"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.
В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.
На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.
Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.