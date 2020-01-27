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2020-01-27T12:26+0300
https://ria.ru/20200127/1563916198.html
Пушков предложил изменить преамбулу Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1036x0_80_0_0_30b8b00dbfbcfde1ea54cc7e9b8b3c5c.jpg
РИА Новости

Пушков предложил изменить преамбулу Конституции

12:26 27.01.2020
930
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Победа во Второй мировой войне должна быть отражена в новой версии конституции РФ, заявил журналистам член рабочей группы по изменению конституции, сенатор Алексей Пушков.
"Второй аспект - опять вернулись к теме преамбулы конституции. Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить такие основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия... В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства. Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
© РИА Новости / Б.Фишман

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / РИА Новости

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б. Борисов

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
© РИА Новости / Владимир Юдин

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает бараки
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

Освенцим. Скамья для экзекуций
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

Концлагерь Освенцим. Бронеколпаки с пулеметными гнездами
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / Ольга Игнатович

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Владимир Юдин

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

Мешки с волосами уничтоженных узников концентрационного лагеря Освенцим. Польша
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Похороны погибших узников, освобожденного Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
25910110
Обсудить 1
Конституция РФВторая мировая война (1939-1945)Алексей ПушковПолитика
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