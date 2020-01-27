Компания Erich Krause не смогла отменить доначисление налогов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения налогового органа, обязавшего компанию Erich Krause Finland, спонсора телепередачи "Своя игра", доплатить в российский бюджет около 45 миллионов рублей налогов и штрафов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу финской "дочки" российского дистрибьютора канцтоваров на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы и сентябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Межрайонная ИФНС России № 47 по Москве установила, что Erich Krause при расчете налога на прибыль незаконно завысила расходы на сумму, равную стоимости рекламных услуг, якобы оказанных ей кипрским офшором Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency. ИФНС своим решением от 1 сентября 2017 года обязала финскую компанию уплатить более 28 миллионов рублей недоимки по налогу на прибыль, около 11 миллионов рублей пени и около 6 миллионов рублей штрафа, а также внести необходимые исправления в документы бухгалтерской и налоговой отчетности.

Как пояснял налогоплательщик, кипрская компания оказывала ему услуги размещения рекламы Erich Krause в передачах "Своя игра" на телеканале НТВ. Налоговая инспекция, однако, установила, что офшор был фирмой-однодневкой, созданной за месяц до заключения контракта с Erich Krause и не ведшей помимо этого контракта никакой иной деятельности. Налоговый орган Финляндии сообщил ФНС, что со счетов Erich Krause Finland денежные средства в адрес офшора переводились на счета в банках Чехии.

Суд первой инстанции в решении указал, что реальными исполнителями услуг создания и размещения рекламных роликов в "Своей игре" были рекламное агентство "Рикс-Ком", производитель передачи "Студия 2В", агент телекомпании "Газпром Медиа" и сама телекомпания НТВ, размещавшая рекламу. Все услуги оказывались без привлечения Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency, констатировал суд.