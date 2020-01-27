Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса

КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
"Заболевание довольно опасное, в геометрической прогрессии растет число заболевших людей, и тот коэффициент геометрической прогрессии, который сейчас фиксируется, прежде всего, за счёт Китая, показывает, что если это будет ещё в течение месяца, в такой геометрической прогрессии, то это уже будет такая, может быть, глобальная эпидемия. Поэтому сейчас должны быть приняты меры, чтобы остановить распространение (коронавируса) ", – сказал журналистам Сергеев, прибывший на открытие "Дней науки" в Кемерово.
Отвечая на вопрос РИА Новости об участии специалистов РАН в оценке вопроса возможного распространения в России коронавируса и создании отечественной вакцины, президент РАН ответил, что базовой структурой, которая следит за ситуацией, является Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор, организация, которая мониторит, во-первых, во-вторых, распространяет оборудование для экспресс-диагностики, и в-третьих, готовит нашу вакцину к выпуску. Это предприятие "Вектор" в Новосибирске", - сказал Сергеев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.