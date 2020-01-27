Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T18:02+0300
https://ria.ru/20200127/1563915320.html
Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/94/1563819483_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_217329f7feefcc778598ea542ab9fdda.jpg
РИА Новости

Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса

12:12 27.01.2020 (обновлено: 18:02 27.01.2020)
3325
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
"Заболевание довольно опасное, в геометрической прогрессии растет число заболевших людей, и тот коэффициент геометрической прогрессии, который сейчас фиксируется, прежде всего, за счёт Китая, показывает, что если это будет ещё в течение месяца, в такой геометрической прогрессии, то это уже будет такая, может быть, глобальная эпидемия. Поэтому сейчас должны быть приняты меры, чтобы остановить распространение (коронавируса) ", – сказал журналистам Сергеев, прибывший на открытие "Дней науки" в Кемерово.
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Вчера, 11:55
Победим эпидемию. В КНР контролируют ситуацию со вспышкой коронавируса
Отвечая на вопрос РИА Новости об участии специалистов РАН в оценке вопроса возможного распространения в России коронавируса и создании отечественной вакцины, президент РАН ответил, что базовой структурой, которая следит за ситуацией, является Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор, организация, которая мониторит, во-первых, во-вторых, распространяет оборудование для экспресс-диагностики, и в-третьих, готовит нашу вакцину к выпуску. Это предприятие "Вектор" в Новосибирске", - сказал Сергеев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
830011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссияОбщество
Рекомендуем
Туристы в защитных масках в аэропорту
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
Пустые пробирки в лаборатории общеклинических исследований
Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
В лаборатории
В России начали применять тест-системы для выявления коронавируса
Анна Попова
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
В Центральном госпитале города Ухань
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
Туристы в защитных масках в аэропорту
В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус
Врач одной из поликлиник
В Роспотребнадзоре рассказали о динамике распространения гриппа
Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
В ЕАЭС хотят получить российские системы для диагностики коронавируса
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Роспотребнадзор готов помочь в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
Лента новостейМолния