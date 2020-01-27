Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса

"Заболевание довольно опасное, в геометрической прогрессии растет число заболевших людей, и тот коэффициент геометрической прогрессии, который сейчас фиксируется, прежде всего, за счёт Китая, показывает, что если это будет ещё в течение месяца, в такой геометрической прогрессии, то это уже будет такая, может быть, глобальная эпидемия. Поэтому сейчас должны быть приняты меры, чтобы остановить распространение (коронавируса) ", – сказал журналистам Сергеев, прибывший на открытие "Дней науки" в Кемерово.