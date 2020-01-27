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Органы прокуратуры в ДФО контролируют ситуацию с новым коронавирусом
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РИА Новости

Органы прокуратуры в ДФО контролируют ситуацию с новым коронавирусом

11:54 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в аэропорту
Пассажир в защитной маске в аэропорту
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажир в защитной маске в аэропорту. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура и прокуратура Приморья взяли на контроль работу региональных управлений Роспотребнадзора и властей в связи с потенциальной угрозой заноса коронавируса, сообщает краевое надзорное ведомство.
"В связи с потенциальной угрозой проникновения коронавируса на территорию РФ органами прокуратуры взята на контроль работа уполномоченных органов", - говорится в сообщении.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Прокуратура Приморского края и Дальневосточная транспортная прокуратура контролируют работу территориальных органов Роспотребнадзора, региональных органов власти по усилению санитарно-карантинного контроля, в том числе в пунктах пропуска через границу, а также отработке алгоритма действий медицинских служб при выявлении вируса.
"Одновременно прокуратурой региона проводится проверка готовности медицинских организаций к приему больных и их изоляции, диагностике и лечению", - отмечает ведомство.
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23 января, 12:09РИА Наука
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорДальневосточный ФОКитайРоссияУхань
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