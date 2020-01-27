Органы прокуратуры в ДФО контролируют ситуацию с новым коронавирусом

Пассажир в защитной маске в аэропорту. Архивное фото

Пассажир в защитной маске в аэропорту

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура и прокуратура Приморья взяли на контроль работу региональных управлений Дальневосточная транспортная прокуратура и прокуратура Приморья взяли на контроль работу региональных управлений Роспотребнадзора и властей в связи с потенциальной угрозой заноса коронавируса , сообщает краевое надзорное ведомство.

"В связи с потенциальной угрозой проникновения коронавируса на территорию РФ органами прокуратуры взята на контроль работа уполномоченных органов", - говорится в сообщении.

Прокуратура Приморского края и Дальневосточная транспортная прокуратура контролируют работу территориальных органов Роспотребнадзора, региональных органов власти по усилению санитарно-карантинного контроля, в том числе в пунктах пропуска через границу, а также отработке алгоритма действий медицинских служб при выявлении вируса.

"Одновременно прокуратурой региона проводится проверка готовности медицинских организаций к приему больных и их изоляции, диагностике и лечению", - отмечает ведомство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.