В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции: в Мазраат-Хамма-Эль-Аббас провинции Ракка было выдано 800 продовольственных наборов общим весом почти три тонны, а в населенном пункте Антария провинции Хасеке было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1825 килограммов.