В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 877 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 244 человека (женщин – 73, детей – 124), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 633 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции: в Мазраат-Хамма-Эль-Аббас провинции Ракка было выдано 800 продовольственных наборов общим весом почти три тонны, а в населенном пункте Антария провинции Хасеке было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1825 килограммов.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
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