"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной

Как сообщила пресс-служба ВНИИНМ, эта работа велась в рамках международного научного проекта по созданию детектора в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. Детектор предназначен для проведения экспериментов по сжатию так называемой барионной материи на ускорительном комплексе Европейского центра ионных и антипротонных исследований (FAIR, Германия).