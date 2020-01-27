"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты московского Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени Бочвара (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") завершили разработку конструкции и технологии изготовления уникального сверхпроводящего ниобий-титанового провода, необходимого для проведения экспериментов по изучению структуры и свойств вещества при высоких плотностях энергии, характерных для первых мгновений существования Вселенной.
Как сообщила пресс-служба ВНИИНМ, эта работа велась в рамках международного научного проекта по созданию детектора в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук. Детектор предназначен для проведения экспериментов по сжатию так называемой барионной материи на ускорительном комплексе Европейского центра ионных и антипротонных исследований (FAIR, Германия).
Для реализации концепции магнита-детектора специалисты ВНИИНМ предложили не имеющую аналогов в мире технологию сверхпроводящего провода, токонесущая способность которого существенно превышает критический ток сверхпроводниковых элементов, используемых в Большом адронном коллайдере, отмечается в сообщении.