В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

ДТП произошло в 2 часа ночи (3 часа ночи по московскому времени) на трассе Салоники - Кавала. Грузовик незаконно перевозил мигрантов из района Эврос, на границе с Турцией. Водитель не остановился по требованию полиции и попытался на большой скорости скрыться, но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.