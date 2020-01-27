В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

ДТП произошло в 2 часа ночи (3 часа ночи по московскому времени) на трассе Салоники - Кавала. Грузовик незаконно перевозил мигрантов из района Эврос, на границе с Турцией. Водитель не остановился по требованию полиции и попытался на большой скорости скрыться, но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
По сообщению агентства, мигранты были из Сирии. Их доставили в больницу в Салониках, сообщает агентство.
4 ноября 2019, 16:28На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами