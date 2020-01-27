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В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
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РИА Новости

В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

11:31 27.01.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль с нелегальными мигрантами перевернулся на севере Греции, ранения получили 14 мигрантов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
ДТП произошло в 2 часа ночи (3 часа ночи по московскому времени) на трассе Салоники - Кавала. Грузовик незаконно перевозил мигрантов из района Эврос, на границе с Турцией. Водитель не остановился по требованию полиции и попытался на большой скорости скрыться, но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
По сообщению агентства, мигранты были из Сирии. Их доставили в больницу в Салониках, сообщает агентство.
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