Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рабочую группу по изменению В рабочую группу по изменению Конституции поступили 17 предложений по корректировкам, оформленные как поправки, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас есть действительно много предложений в виде просто предложений, а есть предложения от субъектов права законодательной инициативы как оформленные уже поправки... У нас на 10.00 сегодня поступили 17 поправок - уже поправок, не предложений", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы в понедельник.

Он уточнил, что есть две поправки по изменению преамбулы, есть поправки по первой и второй главе, три поправки по социальным гарантиям. Также есть предложения по статусу Совета безопасности, по уточнению статуса Госсовета, по изменению порядка избрания Государственной Думы.

"Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны", - добавил Крашенинников.