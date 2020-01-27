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Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию

11:31 27.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКонституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рабочую группу по изменению Конституции поступили 17 предложений по корректировкам, оформленные как поправки, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"У нас есть действительно много предложений в виде просто предложений, а есть предложения от субъектов права законодательной инициативы как оформленные уже поправки... У нас на 10.00 сегодня поступили 17 поправок - уже поправок, не предложений", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы в понедельник.
Он уточнил, что есть две поправки по изменению преамбулы, есть поправки по первой и второй главе, три поправки по социальным гарантиям. Также есть предложения по статусу Совета безопасности, по уточнению статуса Госсовета, по изменению порядка избрания Государственной Думы.
"Конечно, вызывает интерес формирование органов власти, организация их деятельности. Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны", - добавил Крашенинников.
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Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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Конституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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