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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

11:23 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Десять районных судов Петербурга эвакуируют из-за рассылки сообщений на электронную почту о "минировании" зданий, информирует объединённая пресс-служба судов города.
"Приморский, Дзержинский, Петроградский, Смольнинский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Сестрорецкий, Ленинский, Петродворцовый районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Сотрудник полиции
Вчера, 11:16
В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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