Поклонскую возмутило качество крымской медицины

"Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и ее доступностью? Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность — смерть человека", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.