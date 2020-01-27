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Поклонскую возмутило качество крымской медицины
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РИА Новости

Поклонскую возмутило качество крымской медицины

11:21 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала обратить внимание на ситуацию с качеством и доступностью медицины в Крыму.

"Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и ее доступностью? Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность — смерть человека", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, бывают случаи, когда родственники после смерти человека в больнице "годами ходят к следователю и прокурору и доказывают, что это преступление, а не случайность". "Но и там нельзя добиться справедливости", - подчеркнула депутат.
Ранее Поклонская заявила, что качество отечественных медикаментов вызывает определенные сомнения. По ее мнению, качество лекарств и их доступность – это очень важная и острая тема.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
5 декабря 2019, 12:51
Медведев о поликлиниках: в сараях невозможно лечить людей
4970226
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФСимферопольКрымОбщество
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