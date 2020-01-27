На саммите Африканского союза в феврале обсудят ситуацию в Ливии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Ливии будет обсуждаться на саммите Африканского союза , который пройдет в феврале в столице Эфиопии Аддис-Абебе, заявил РИА Новости посол африканской республики в РФ Алемайеху Тегену.

В январе президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал Африканский союз сделать ситуацию в Ливии приоритетом повестки саммита этого года.

"Ливия - это не повестка одной страны. Ливия является повесткой для всего континента. В настоящее время это даже глобальная повестка. Кризис в Ливии влияет на каждую страну в Африке", - заявил посол.

"Африканские проблемы должны быть решены африканцами. Вот почему ливийская повестка будет обсуждаться на саммите в феврале. И я думаю, что африканские лидеры найдут решение для Ливии", - добавил Тегену.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.