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На саммите Африканского союза в феврале обсудят ситуацию в Ливии
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РИА Новости

На саммите Африканского союза в феврале обсудят ситуацию в Ливии

11:13 27.01.2020
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoВоеннослужащий в районе ливийского города Таджура
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
Военнослужащий в районе ливийского города Таджура. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация в Ливии будет обсуждаться на саммите Африканского союза, который пройдет в феврале в столице Эфиопии Аддис-Абебе, заявил РИА Новости посол африканской республики в РФ Алемайеху Тегену.
В январе президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал Африканский союз сделать ситуацию в Ливии приоритетом повестки саммита этого года.

"Ливия - это не повестка одной страны. Ливия является повесткой для всего континента. В настоящее время это даже глобальная повестка. Кризис в Ливии влияет на каждую страну в Африке", - заявил посол.

"Африканские проблемы должны быть решены африканцами. Вот почему ливийская повестка будет обсуждаться на саммите в феврале. И я думаю, что африканские лидеры найдут решение для Ливии", - добавил Тегену.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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