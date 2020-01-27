"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рената Литвинова не будет подавать в суд на женщину, сбившую ее на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом актриса заявила в интервью телеканалу НТВ.
По ее словам, виновница аварии не остановилась, чтобы извиниться или предложить помощь, и скрылась с места ДТП.
При этом у актрисы было множество травм: ушиб плеча, бедра, рассечение подбородка, размозжение мягких тканей. Оперировавший Литвинову пластический хирург Теймур Кулиев заявил, что после аварии на ней "не было живого места".
Сейчас артистка чувствует себя лучше.
"У меня все хорошо, мне все зашили, и все у меня прекрасно", — сказала Рената Литвинова.