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Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
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РИА Новости

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

10:56 27.01.2020 (обновлено: 16:19 27.01.2020)
140973
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Чиновник напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашии, а также лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.
"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились", — добавил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики.
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Скандал вокруг главы Чувашии

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Единая РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияОбщество
Популярные комментарии
Значит не далёкого ума чиновник. Мероприятие по передаче техники службам - это всегда медийное мероприятие, он должен был предполагать, что будут снимать на видео, а также помнить, что не все граждане страны знают об их отношениях, дружеских или каких-то еще.
27 января, 12:23
ppapamaxa
188101013
Многие забыли, что за время совместной работы между руководителями складываются вполне нормальные и дружеские отношения никак не вредящие профессиональной деятельности, а лишь идущие ей на пользу. Пошутил не удачно на камеру. Никто и значения в тот момент не придал этому. Всё там хорошо с пожарной техникой. Для такой небольшой территории вполне на уровне
27 января, 11:56
Ярослав Погодин
371036154
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