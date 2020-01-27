Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Чиновник напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашии, а также лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.
"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились", — добавил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики.
24 января, 16:30Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
Скандал вокруг главы Чувашии
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике сообщил, что партия изучит "шутку" главы республики на ближайшем заседании в понедельник.
Вчера, 16:16Шутка на грани фола