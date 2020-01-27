Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью". Глава Чувашииотверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".

Чиновник напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашии, а также лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились", — добавил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики.

Скандал вокруг главы Чувашии

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео , как политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.