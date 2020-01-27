В Раде допустили отставку Авакова из-за дела Шеремета

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что, если дело об Глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что, если дело об убийстве журналиста Павла Шеремета развалится, то это может стать одним из поводов для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова

Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Аваков временно будет занимать должность главы МВД. Сам Аваков заявил, что может подать в отставку после завершения расследования ряда резонансных дел.

"Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело, однозначно, станет Рубиконом", - сказал Монастырский в интервью информагентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.

Ранее Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.