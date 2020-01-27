Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T11:57+0300
https://ria.ru/20200127/1563910722.html
Начались мероприятия к 75-летию освобождения лагеря в Освенциме
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/70/1563897024_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_bf0672959b2ca4383cbef70f64035055.jpg
РИА Новости

Начались мероприятия к 75-летию освобождения лагеря в Освенциме

10:44 27.01.2020 (обновлено: 11:57 27.01.2020)
827
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.. Архивное фото
ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Возложением венков к "стене смерти" начались официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, передает корреспондент РИА Новости.
Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста. Музей, созданный на территории лагеря в 1947 году, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В понедельник утром президент Польши Анджей Дуда и бывшие узники возложили венки к "стене смерти", которая находилась на территории концлагеря "Аушвиц I" между 10 и 11. У этой стены нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.
Позже в ходе торжественных мероприятий президенты Израиля и Польши возложат цветы к памятнику ротмистру Витольду Пилецкому – польскому офицеру, намеренно попавшему в концлагерь для сбора информации о происходящем в его пределах и организации движения сопротивления.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
Вчера, 01:01
Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
В понедельник в рамках торжеств пройдут встречи делегаций Польши и Израиля, а также Польши и Украины.
Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер–министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах.
"Мы не надеялись, что будем жить". Освобождение узников Освенцима
© РИА Новости / Б.Фишман

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / РИА Новости

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б. Борисов

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
© РИА Новости / Владимир Юдин

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

Концентрационный лагерь Освенцим. Чрезвычайная экспертная комиссия осматривает бараки
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

Освенцим. Скамья для экзекуций
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

Концлагерь Освенцим. Бронеколпаки с пулеметными гнездами
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / Ольга Игнатович

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Владимир Юдин

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

Мешки с волосами уничтоженных узников концентрационного лагеря Освенцим. Польша
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
© РИА Новости / РИА Новости

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Б.Фишман

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
© РИА Новости / Владимир Юдин

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Похороны погибших узников, освобожденного Красной Армией концентрационного лагеря Освенцим
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
1 из 12

Немецкие концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау появились в предместье небольшого польского города Освенцима в 1940 году по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

© РИА Новости / Б.Фишман
2 из 12

Комплекс занимал территорию в пять квадратных километров и состоял из большого количества лагерей. Тремя основными из них были Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 12

Нацисты окружили лагеря забором с колючей проволокой, через которую пустили ток высокого напряжения. С вышек за заключенными следили эсесовцы. Любые контакты с внешним миром карались смертью.

© РИА Новости / Б. Борисов
4 из 12

Поначалу Аушвиц использовался как концентрационный лагерь, но вскоре здесь стали массово убивать людей в газовых камерах с помощью пестицида "Циклон Б".

© РИА Новости / Владимир Юдин
5 из 12

"Мы не надеялись, что мы будем жить, — вспоминает бывший узник концлагеря Евгений Ковалев. — Крематории, шесть штук, день и ночь дымили".

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 12

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева — это сделали дивизии генерала Красавина, генерала Гришина и генерала Петренко.

© РИА Новости / Б.Фишман
7 из 12

Генерал Петренко вспоминал, что за всю войну не испытал большего потрясения. "Еще там, в Освенциме, первой мыслью было: такое никогда не должно повториться", — признавался он.

© РИА Новости / Владимир Юдин
8 из 12

"Русские нас освободили. Я очень хорошо это помню. У нас не было календаря, не помню дня недели. Было холодно, очень холодно. Было очень много снега, и все мы были очень испуганы", — рассказывает бывшая узница Здислава Влодарчик.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
9 из 12

В 1940—1945 годах в Освенциме погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек.

На фото — мешки с волосами уничтоженных узников концлагеря.

© РИА Новости / Владимир Юдин
10 из 12

Точное количество жертв неизвестно. Перед наступлением Красной Армии фашисты стали уничтожать следы своих преступлений: жгли документы, разбирали или подрывали постройки.

© РИА Новости / РИА Новости
11 из 12

Освенцим потряс не только фронтовиков, но и все человечество.

© РИА Новости / Б.Фишман
12 из 12

День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

© РИА Новости / Владимир Юдин
411103
Обсудить 1
Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаАушвиц-Биркенау (концлагерь)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
Рекомендуем
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
Мир отмечает 75 лет освобождения "фабрики смерти" в Освенциме
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
В Раде допустили отставку Авакова из-за дела Шеремета
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
Бывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимают участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим
Посол России в Италии прокомментировал 75-летие освобождения "Аушвица"
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Вячеслав Володин
Володин призвал противостоять последователям антисемитизма
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровья высказался о Холокосте
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
Лента новостейМолния