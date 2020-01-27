Начались мероприятия к 75-летию освобождения лагеря в Освенциме

ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Возложением венков к "стене смерти" начались официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря Возложением венков к "стене смерти" начались официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме , передает корреспондент РИА Новости.

Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста. Музей, созданный на территории лагеря в 1947 году, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В понедельник утром президент Польши Анджей Дуда и бывшие узники возложили венки к "стене смерти", которая находилась на территории концлагеря "Аушвиц I" между 10 и 11. У этой стены нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.

Позже в ходе торжественных мероприятий президенты Израиля и Польши возложат цветы к памятнику ротмистру Витольду Пилецкому – польскому офицеру, намеренно попавшему в концлагерь для сбора информации о происходящем в его пределах и организации движения сопротивления.

В понедельник в рамках торжеств пройдут встречи делегаций Польши и Израиля, а также Польши и Украины.

Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер–министры и монархи. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол в Польше Сергей Андреев.