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Культура
2020-01-27T10:43+0300
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Путин распорядился создать комитет по подготовке к юбилею Рахманинова
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РИА Новости

Путин распорядился создать комитет по подготовке к юбилею Рахманинова

10:43 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в 2023 году, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Правительству в 3-х месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования", - говорится в указе.
Президент постановил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Также Путин рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
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