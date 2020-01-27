Путин распорядился создать комитет по подготовке к юбилею Рахманинова

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в 2023 году, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Правительству в 3-х месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования", - говорится в указе.
Президент постановил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Также Путин рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий.