Кузнецова навестит оставленных в Шереметьево детей в понедельник

Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестит в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево в воскресенье, передает пресс-служба омбудсмена.

"Кузнецова сегодня в 11.00 навестит в больнице детей, которые были оставлены отцом в аэропорту",- говорится в сообщении

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.