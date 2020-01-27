Кузнецова навестит оставленных в Шереметьево детей в понедельник

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестит в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево в воскресенье, передает пресс-служба омбудсмена.
"Кузнецова сегодня в 11.00 навестит в больнице детей, которые были оставлены отцом в аэропорту",- говорится в сообщении
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать проживала отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.