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Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку
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РИА Новости

Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку

10:27 27.01.2020 (обновлено: 10:36 27.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Скорая помощь в Челябинске не приехала к ребенку с травмой руки спустя почти 40 минут после вызова, так как в это время не было свободных бригад и были более срочные вызовы, в настоящее время ребенок прооперирован, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе городского управления здравоохранения.
По данным Ura.ru, скорая помощь в Челябинске не приехала на вызов к ребенку с открытым переломом руки. Родители четырехлетнего мальчика более 40 минут не могли дождаться бригаду медиков и в итоге поехали за медпомощью на такси.
"На момент вызова не было свободных бригад. Травма руки - это 3-я категория вызова, то есть сначала обслуживаются более срочные категории. И через 39 минут папа ребенка вызов отменил, но в данной ситуации горздрав обязательно будет разбираться", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в настоящее время мальчик прооперирован, он находится с мамой в городской клинической больнице №9.
Также в горздраве добавили, что планируется встреча с папой ребенка, его ознакомят с результатами проверки по факту случившегося.
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