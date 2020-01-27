Власти Челябинска объяснили, почему скорая не приехала к ребенку

ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Скорая помощь в Скорая помощь в Челябинске не приехала к ребенку с травмой руки спустя почти 40 минут после вызова, так как в это время не было свободных бригад и были более срочные вызовы, в настоящее время ребенок прооперирован, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе городского управления здравоохранения.

По данным Ura.ru, скорая помощь в Челябинске не приехала на вызов к ребенку с открытым переломом руки. Родители четырехлетнего мальчика более 40 минут не могли дождаться бригаду медиков и в итоге поехали за медпомощью на такси.

"На момент вызова не было свободных бригад. Травма руки - это 3-я категория вызова, то есть сначала обслуживаются более срочные категории. И через 39 минут папа ребенка вызов отменил, но в данной ситуации горздрав обязательно будет разбираться", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время мальчик прооперирован, он находится с мамой в городской клинической больнице №9.