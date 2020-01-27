Глава Минюста Украины планирует разрешить игровые приставки в СИЗО

"На этот раз посетил СИЗО в Одессе… Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать… В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно… Здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, желают лучшего", - написал Малюська на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что работники СИЗО проживают и работают в условиях, ненамного лучших, чем заключенные и отметил, что это нужно исправить. Также он добавил, что в СИЗО не решена проблема наркозависимых.

Кроме того, один из заключенных пожаловался министру на запрет игровых приставок. "Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму ее уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны", - добавил Малюська.