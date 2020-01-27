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В Оренбургской области двое детей погибли при обвале снега
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РИА Новости

В Оренбургской области двое детей погибли при обвале снега

10:02 27.01.2020 (обновлено: 10:11 27.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
УФА, 27 янв – РИА Новости. Два подростка погибли в Оренбургской области после того, как их засыпало снегом во время прогулки по отвалам, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Трагедия произошла накануне в Гайском городском округе, где, как и во всем регионе, уже несколько дней сильная метель. По данным местных СМИ, подростки катались на санках по карьеру рудника.
"В 15.00 два друга 13 лет отпросились у своих родителей и пошли гулять на улицу. Около 18.00 родители забеспокоились, что дети не вернулись домой и начали их искать. В 21.00 родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом", - говорится в релизе.
Теперь родителям подростков грозит ответственность за то, что недоглядели за ними. Идет доследственная проверка, которая может завершиться возбуждением уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 декабря 2019, 13:21
В Нижегородской области ребенок умер в вырытом им тоннеле в сугробе
Еще один несчастный случай с подростком произошел в Оренбуржье между селами Барангулово и Куруил. По предварительным данным, вечером в субботу три подростка пошли из Куруила за 3-4 километра в соседнее село Барангулово, один из них остался там, а двое других повернули обратно уже почти ночью.
"По пути 15-летний мальчик отстал, а другу сказал, что догонит. На другой день прохожий нашел его тело на обочине дороги", - отмечает следственное управление. От чего именно погиб ребенок, выясняется в ходе экспертизы.
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Оренбургская областьПроисшествия
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