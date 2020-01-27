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Минвостокразвития вычислит коэффициенты эффективности для губернаторов
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РИА Новости

Минвостокразвития вычислит коэффициенты эффективности для губернаторов

09:58 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с дальневосточными губернаторами рассчитать коэффициент эффективности по основным направлениям работы для министерства и для каждого губернатора с учетом особенностей его территории, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Под руководством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло выездное итоговое совещании, в котором приняли участие все главы дальневосточных регионов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, представители федеральных министерств и ведомств.
"По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России вместе с главами дальневосточных регионов разработать планы, рассчитать коэффициент эффективности по всем основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора", - отметил Трутнев.
По его словам, расчет будет вестись учетом всех условий и обстоятельств, сложившихся в каждом регионе.
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"Система управления развитием Дальнего Востока должна быть гибким живым механизмом, направленным на то, чтобы дальневосточные регионы могли обмениваться своим опытом, применять эффективные практики. Наша общая команда должна быть нацелена на то, чтобы Дальний Восток стал комфортной территорией для работы и жизни. Таким местом, где хочется работать, развивать бизнес, создавать семью", - подчеркнул Трутнев.
По словам вице-премьера, в этом году изменился формат проведения заседаний правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона: акцент будет сделан на развитие социальной сферы. В частности, планируются обсуждения с федеральными министрами вопросов совершенствования на Дальнем Востоке системы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, организации культурных мероприятий.
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Дальний ВостокАрктикаМинистерство развития Дальнего Востока РФ (Минвостокразвития)Юрий ТрутневЭкономика
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