В столице Казахстана из-за непогоды объявили режим ЧС

НУР-СУЛТАН, 27 янв - РИА Новости. Власти Власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане из-за непогоды, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома. Все рейсы в аэропорту столицы задержаны или отменены. отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома. Все рейсы в аэропорту столицы задержаны или отменены.

"У нас по городу Нур-Султан чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская (области), частично, там где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - сказал Ильин на пресс-конференции.

По его словам, причинами объявления режима ЧС являются "нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами".

Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, штормовые предупреждения в стране за минувшие сутки объявляли 13 раз. "Закрыты 61 участок республиканских трасс и 34 участка дорог областного и районного значений. Было введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на 3 участках республиканских автодорог", - говорится в сообщении министерства.