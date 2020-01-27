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В столице Казахстана из-за непогоды объявили режим ЧС
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РИА Новости

В столице Казахстана из-за непогоды объявили режим ЧС

09:18 27.01.2020 (обновлено: 11:39 27.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Астана-Байтерек в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 27 янв - РИА Новости. Власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане из-за непогоды, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.
В Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома. Все рейсы в аэропорту столицы задержаны или отменены.
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"У нас по городу Нур-Султан чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская (области), частично, там где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - сказал Ильин на пресс-конференции.
По его словам, причинами объявления режима ЧС являются "нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами".
Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, штормовые предупреждения в стране за минувшие сутки объявляли 13 раз. "Закрыты 61 участок республиканских трасс и 34 участка дорог областного и районного значений. Было введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на 3 участках республиканских автодорог", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, "спасателями и дорожными службами из снежного плена было вызволено 750 человек, из них 82 ребенка, эвакуировано 447 человек, в том числе 11 детей, всего была оказана помощь 1380 автомобилям".
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