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В Хабаровском крае после инцидента в Шереметьево усилят профилактику
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РИА Новости

В Хабаровском крае после инцидента в Шереметьево усилят профилактику

08:47 27.01.2020 (обновлено: 09:07 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ребенок. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края усилят систему профилактики в семьях после того, как отец оставил детей в аэропорту "Шереметьево", сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
"Эта ситуация на контроле у губернатора. Однозначно будем усиливать систему профилактики, и внимательнее относиться к таким семьям", - сказала Трегубенко.
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По её словам, в ближайшее время этот вопрос обсудят представители органов социальной защиты, Минобразования, администрации районов, комиссий по делам несовершеннолетних, психологи.
Она отметила, что эта семья не попадала в поле зрения органов профилактики, но необходимо более внимательно анализировать ситуацию.
По её словам, в прошлом году в крае выявлено 1,6 тысячи безнадзорных и беспризорных детей, нуждающихся в помощи государства. Из них у 14 детей пока не определён юридический статус.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.
Ранее в краевом правительстве РИА Новости сообщили, что власти Хабаровского края также собирают информацию по этой семье и решают вопрос с доставкой детей в Хабаровск.
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