В Хабаровском крае после инцидента в Шереметьево усилят профилактику

"Эта ситуация на контроле у губернатора. Однозначно будем усиливать систему профилактики, и внимательнее относиться к таким семьям", - сказала Трегубенко.

По её словам, в ближайшее время этот вопрос обсудят представители органов социальной защиты, Минобразования, администрации районов, комиссий по делам несовершеннолетних, психологи.

Она отметила, что эта семья не попадала в поле зрения органов профилактики, но необходимо более внимательно анализировать ситуацию.

По её словам, в прошлом году в крае выявлено 1,6 тысячи безнадзорных и беспризорных детей, нуждающихся в помощи государства. Из них у 14 детей пока не определён юридический статус.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.

Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре.