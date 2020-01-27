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Перевозки Благовещенск-Хэйхэ прекратили до 1 февраля
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РИА Новости

Перевозки Благовещенск-Хэйхэ прекратили до 1 февраля

08:44 27.01.2020 (обновлено: 08:45 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Перевозка грузов и пассажиропоток между Благовещенском и приграничным китайским Хэйхэ прекращены до 1 февраля, туристам рекомендуют возвращаться из Китая через другие пункты пропуска.
"По рабочей информации, полученной от Народного Правительства города Хэйхэ, режим работы международного пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля", - сообщает правительство Амурской области.
Отмечается, что в связи с празднованием в Китае Нового года, а также ситуацией с коронавирусом, число российских туристов, пересекающих границу, в последнее время сравнительно небольшое, "однако на сегодня подтверждается информация о необходимости возвращения нескольких десятков граждан РФ, находившихся на территории Китая в туристических, учебных и деловых целях".
"На данный момент мы понимаем ситуацию с возвратом организованных туристических групп, на ближайшее время возвращение таких групп не планируется. Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов. Большинство из них уже вышли с нами на связь. При наличии возможности туристам рекомендуется спланировать возвращение через другие пункты пропуска, например, через международный аэропорт города Харбин", - цитирует правительство первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерину Кирееву.
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Киреева также отметила, что власти Приамурья готовы проконсультировать каждого по телефону "горячей линии". Всю необходимую информацию, а также индивидуальную консультацию туристы, находящиеся в данный момент в Хэйхэ, могут получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по номеру телефона 8 (4162) 22-44-25.
В экстренных ситуациях российским туристам рекомендуют обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине. Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
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Распространение нового коронавирусаАмурская областьКитайБлаговещенскОбщество
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