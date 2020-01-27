Перевозки Благовещенск-Хэйхэ прекратили до 1 февраля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Перевозка грузов и пассажиропоток между Перевозка грузов и пассажиропоток между Благовещенском и приграничным китайским Хэйхэ прекращены до 1 февраля, туристам рекомендуют возвращаться из Китая через другие пункты пропуска.

"По рабочей информации, полученной от Народного Правительства города Хэйхэ, режим работы международного пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля", - сообщает правительство Амурской области.

Отмечается, что в связи с празднованием в Китае Нового года, а также ситуацией с коронавирусом , число российских туристов, пересекающих границу, в последнее время сравнительно небольшое, "однако на сегодня подтверждается информация о необходимости возвращения нескольких десятков граждан РФ, находившихся на территории Китая в туристических, учебных и деловых целях".

"На данный момент мы понимаем ситуацию с возвратом организованных туристических групп, на ближайшее время возвращение таких групп не планируется. Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов. Большинство из них уже вышли с нами на связь. При наличии возможности туристам рекомендуется спланировать возвращение через другие пункты пропуска, например, через международный аэропорт города Харбин", - цитирует правительство первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Приамурья Екатерину Кирееву.

Киреева также отметила, что власти Приамурья готовы проконсультировать каждого по телефону "горячей линии". Всю необходимую информацию, а также индивидуальную консультацию туристы, находящиеся в данный момент в Хэйхэ, могут получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по номеру телефона 8 (4162) 22-44-25.