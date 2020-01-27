При пожаре в новокузнецкой многоэтажке погибли три человека

КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Тела трех человек, погибших во время пожара, обнаружены в квартире многоэтажного дома на улице Дружбы в Тела трех человек, погибших во время пожара, обнаружены в квартире многоэтажного дома на улице Дружбы в Новокузнецке , проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области

"Гражданский брак: мужчина, женщина и сын женщины, 1973 года рождения, родителям – 70 и 69 лет. Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи услышали запах дыма, пытаются постучать в двери, двери железные, на окнах решетки. Вызвали пожарных, они проникли в квартиру, трое погибших там", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Собеседница агентства добавила, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

"В состоянии алкогольного опьянения курили в постели. Проводится доследственная проверка", – добавили в пресс-службе.