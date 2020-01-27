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При пожаре в новокузнецкой многоэтажке погибли три человека
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РИА Новости

При пожаре в новокузнецкой многоэтажке погибли три человека

08:38 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Тела трех человек, погибших во время пожара, обнаружены в квартире многоэтажного дома на улице Дружбы в Новокузнецке, проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
"Гражданский брак: мужчина, женщина и сын женщины, 1973 года рождения, родителям – 70 и 69 лет. Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи услышали запах дыма, пытаются постучать в двери, двери железные, на окнах решетки. Вызвали пожарных, они проникли в квартиру, трое погибших там", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
"В состоянии алкогольного опьянения курили в постели. Проводится доследственная проверка", – добавили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области уточнили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 13 человек.
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
16 января, 08:45
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
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НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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