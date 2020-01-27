В Приамурье не выявляли случаи заболевания коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Случаев заболевания Случаев заболевания коронавирусом Амурской области нет, сообщает правительство Амурской области.

На пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Приамурье усилен контроль по выявлению больных пассажиров, внимательно относятся к пациентам в медучреждениях.

"За прошедшую неделю с использованием тепловизионного оборудования досмотрено 8490 лиц, пребывших из КНР (2260 граждан КНР, 6230 граждан РФ). Подозрений на заболевания пневмонией у лиц, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано",- сообщает правительство Амурской области.

В регионе выявлены пять человек с симптомами ОРВИ, которые обратились к врачам в течение двух недель после возвращения из Китая.

"Они оперативно изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Для предупреждения возможного распространения заболеваний, если у больного температура выше 38 градусов, региональный минздрав рекомендует вызывать врача на дом.

Уточняется, что все медорганизации Приамурья обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии. Учитывая возможный сезонный подъём ОРВИ, "прорабатывается вопрос дополнительной резервной закупки "расходников", чтобы медорганизации были полностью всем обеспечены и в полном объёме оказывали медицинскую помощь".

По сравнению с аналогичным периодом января 2019 года заболеваемость ОРВИ в регионе ниже.