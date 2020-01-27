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2020-01-27T08:33+0300
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В Приамурье не выявляли случаи заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Приамурье не выявляли случаи заболевания коронавирусом

08:33 27.01.2020
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Случаев заболевания коронавирусом в Амурской области нет, сообщает правительство Амурской области.
На пунктах пропуска через госграницу с Китаем в Приамурье усилен контроль по выявлению больных пассажиров, внимательно относятся к пациентам в медучреждениях.
"За прошедшую неделю с использованием тепловизионного оборудования досмотрено 8490 лиц, пребывших из КНР (2260 граждан КНР, 6230 граждан РФ). Подозрений на заболевания пневмонией у лиц, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано",- сообщает правительство Амурской области.
В регионе выявлены пять человек с симптомами ОРВИ, которые обратились к врачам в течение двух недель после возвращения из Китая.
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"Они оперативно изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Для предупреждения возможного распространения заболеваний, если у больного температура выше 38 градусов, региональный минздрав рекомендует вызывать врача на дом.
Уточняется, что все медорганизации Приамурья обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии. Учитывая возможный сезонный подъём ОРВИ, "прорабатывается вопрос дополнительной резервной закупки "расходников", чтобы медорганизации были полностью всем обеспечены и в полном объёме оказывали медицинскую помощь".
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По сравнению с аналогичным периодом января 2019 года заболеваемость ОРВИ в регионе ниже.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
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Здоровье - ОбществоАмурская областьКитайРоссия
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