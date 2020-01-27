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В Москве к вечеру понедельника появится гололедица
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РИА Новости

В Москве к вечеру понедельника появится гололедица

08:23 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГололедица
Гололедица
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гололедица. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и гололедица вечером ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах к вечеру образуется гололедица, так как температура в начале дня составит плюс 1-3, а к вечеру понизится до минус 1-3", - сообщил Синенков.
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Синоптик добавил, что атмосферное давление будет около нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, с переходом на восточный 4-9 метра в секунду.
"Минувшей ночью температура воздуха была в пределах плюс 2,5 градуса", - отметил синоптик.
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Александр СиненковМоскваОбщество
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