В Москве к вечеру понедельника появится гололедица

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и гололедица вечером ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах к вечеру образуется гололедица, так как температура в начале дня составит плюс 1-3, а к вечеру понизится до минус 1-3", - сообщил Синенков.
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Синоптик добавил, что атмосферное давление будет около нормы - 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, с переходом на восточный 4-9 метра в секунду.
"Минувшей ночью температура воздуха была в пределах плюс 2,5 градуса", - отметил синоптик.