В Москве к вечеру понедельника появится гололедица

"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах к вечеру образуется гололедица, так как температура в начале дня составит плюс 1-3, а к вечеру понизится до минус 1-3", - сообщил Синенков.