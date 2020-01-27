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2020-01-27T08:22+0300
https://ria.ru/20200127/1563906214.html
Авиакомпания Scat отменила рейсы на Хайнань из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Авиакомпания Scat отменила рейсы на Хайнань из-за вспышки коронавируса

08:22 27.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР. Архивное фото
АЛМА-АТА, 27 янв – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Scat отменила ряд рейсов на китайский курорт Хайнань из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
В понедельник комитет по здравоохранению провинции Хайнань сообщил о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина. По состоянию на утро 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (шесть) и в городе Ваньнин (семь).
"В связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения было принято решение об отмене следующих рейсов: 27.01.2020 Нур-Султан – Санья, 27.01.2020 Алматы - Хайкоу, 30.01.2020 Алматы - Хайкоу", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в пресс-службе отметили, что рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу – Алма-Ата будут выполнены по расписанию. "По всем вопросам необходимо обращаться к турагентствам, у которых приобретался пакет", - информировали в авиакомпании.
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Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Распространение нового коронавирусаХайнаньSCAT (авиакомпания)КитайКазахстанВ мире
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