Авиакомпания Scat отменила рейсы на Хайнань из-за вспышки коронавируса

АЛМА-АТА, 27 янв – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Казахстанская авиакомпания Scat отменила ряд рейсов на китайский курорт Хайнань из-за вспышки коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

В понедельник комитет по здравоохранению провинции Хайнань сообщил о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина. По состоянию на утро 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (шесть) и в городе Ваньнин (семь).

"В связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения было принято решение об отмене следующих рейсов: 27.01.2020 Нур-Султан – Санья, 27.01.2020 Алматы - Хайкоу, 30.01.2020 Алматы - Хайкоу", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в пресс-службе отметили, что рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу – Алма-Ата будут выполнены по расписанию. "По всем вопросам необходимо обращаться к турагентствам, у которых приобретался пакет", - информировали в авиакомпании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.