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Это не беспорядки, а Аламан улак. Спортивный праздник в Киргизии
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РИА Новости

Это не беспорядки, а Аламан улак. Спортивный праздник в Киргизии

06:37 27.01.2020 (обновлено: 11:29 27.01.2020)
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В Кара-Суйском районе Киргизии 25 января прошел спортивный праздник Аламан улак, в нем приняли участие более тысячи всадников.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Аламан улак — одна из древних национальных игр, единых правил соревнований нет. Приз получает игрок, схвативший в середине круга тушу козла и бросивший ее в намеченное месте.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
1 из 9

Аламан улак — одна из древних национальных игр, единых правил соревнований нет. Приз получает игрок, схвативший в середине круга тушу козла и бросивший ее в намеченное месте.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Сначала судья разъясняет, за какое время и куда следует бросить тушу. В некоторых случаях ее специально отдают какому-нибудь участнику в качестве форы, например гостям, прибывшим издалека.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
2 из 9

Сначала судья разъясняет, за какое время и куда следует бросить тушу. В некоторых случаях ее специально отдают какому-нибудь участнику в качестве форы, например гостям, прибывшим издалека.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Организатор нынешнего турнира — основатель федерации кок-бору в Новосибирской области, предприниматель Каныбек Акаев.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
3 из 9

Организатор нынешнего турнира — основатель федерации кок-бору в Новосибирской области, предприниматель Каныбек Акаев.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В качестве приза разыгрывались однокомнатная квартира в Бишкеке, лимузин и четыре легковых автомобиля марки Mercedes-Benz W124.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
4 из 9

В качестве приза разыгрывались однокомнатная квартира в Бишкеке, лимузин и четыре легковых автомобиля марки Mercedes-Benz W124.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Кроме этого, разыгрывались девять верблюдов, 20 лошадей и различные денежные призы.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
5 из 9

Кроме этого, разыгрывались девять верблюдов, 20 лошадей и различные денежные призы.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

На Аламан улак прибыли не только участники из Киргизии, но и спортсмены из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
6 из 9

На Аламан улак прибыли не только участники из Киргизии, но и спортсмены из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Они играли с тушей теленка весом 50 килограммов, которой хватило на половину игры, — потом она разделилась надвое и ее заменили.

Всадник во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
7 из 9

Они играли с тушей теленка весом 50 килограммов, которой хватило на половину игры, — потом она разделилась надвое и ее заменили.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Изначально победителем признали брата известного кыргызстанского игрока в кок-бору Манаса Ниязова — Байыша Ниязова. Однако позже возник спор, что тушу также забросил Акжол Кылычбек.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
8 из 9

Изначально победителем признали брата известного кыргызстанского игрока в кок-бору Манаса Ниязова — Байыша Ниязова. Однако позже возник спор, что тушу также забросил Акжол Кылычбек.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В итоге организатор и судейская коллеги решили по справедливости поделить квартиру на двоих.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
9 из 9

В итоге организатор и судейская коллеги решили по справедливости поделить квартиру на двоих.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
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ФотоНациональный киргизский праздник Аламан улакКиргизияВ мире
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