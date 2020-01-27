Это не беспорядки, а Аламан улак. Спортивный праздник в Киргизии

Аламан улак — одна из древних национальных игр, единых правил соревнований нет. Приз получает игрок, схвативший в середине круга тушу козла и бросивший ее в намеченное месте.
Аламан улак — одна из древних национальных игр, единых правил соревнований нет. Приз получает игрок, схвативший в середине круга тушу козла и бросивший ее в намеченное месте.
Сначала судья разъясняет, за какое время и куда следует бросить тушу. В некоторых случаях ее специально отдают какому-нибудь участнику в качестве форы, например гостям, прибывшим издалека.
Сначала судья разъясняет, за какое время и куда следует бросить тушу. В некоторых случаях ее специально отдают какому-нибудь участнику в качестве форы, например гостям, прибывшим издалека.
Организатор нынешнего турнира — основатель федерации кок-бору в Новосибирской области, предприниматель Каныбек Акаев.
Организатор нынешнего турнира — основатель федерации кок-бору в Новосибирской области, предприниматель Каныбек Акаев.
В качестве приза разыгрывались однокомнатная квартира в Бишкеке, лимузин и четыре легковых автомобиля марки Mercedes-Benz W124.
В качестве приза разыгрывались однокомнатная квартира в Бишкеке, лимузин и четыре легковых автомобиля марки Mercedes-Benz W124.
Кроме этого, разыгрывались девять верблюдов, 20 лошадей и различные денежные призы.
Кроме этого, разыгрывались девять верблюдов, 20 лошадей и различные денежные призы.
На Аламан улак прибыли не только участники из Киргизии, но и спортсмены из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
На Аламан улак прибыли не только участники из Киргизии, но и спортсмены из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
Они играли с тушей теленка весом 50 килограммов, которой хватило на половину игры, — потом она разделилась надвое и ее заменили.
Они играли с тушей теленка весом 50 килограммов, которой хватило на половину игры, — потом она разделилась надвое и ее заменили.
Изначально победителем признали брата известного кыргызстанского игрока в кок-бору Манаса Ниязова — Байыша Ниязова. Однако позже возник спор, что тушу также забросил Акжол Кылычбек.
Изначально победителем признали брата известного кыргызстанского игрока в кок-бору Манаса Ниязова — Байыша Ниязова. Однако позже возник спор, что тушу также забросил Акжол Кылычбек.
В итоге организатор и судейская коллеги решили по справедливости поделить квартиру на двоих.
В итоге организатор и судейская коллеги решили по справедливости поделить квартиру на двоих.