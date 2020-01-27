В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

ЧИТА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса Китае , сообщили в пресс-службе губернатора.

"Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Правительство Забайкальского края рекомендует жителям воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава администрации губернатора Сергей Нехаев, в Забайкалье и соседних районах Китая не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, однако на границе продолжает действовать усиленный контроль.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.