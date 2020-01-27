Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T06:06+0300
https://ria.ru/20200127/1563904663.html
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/156378/50/1563785099_0:44:625:396_1036x0_80_0_0_3e2cbee8b1c1af72e65985354b8419d8.jpg
РИА Новости

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

06:06 27.01.2020
22167
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Правительство Забайкальского края рекомендует жителям воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул глава администрации губернатора Сергей Нехаев, в Забайкалье и соседних районах Китая не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, однако на границе продолжает действовать усиленный контроль.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Китае
Вчера, 05:09
В районе распространения вируса в Китае находятся 560 японцев
1264553
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Центральном госпитале города Ухань
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
Коридор в больнице
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Аэропорт Шереметьево
Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
Терминал С в аэропорту Шереметьево
В Хабаровском крае нашли мать брошенных в Шереметьево детей
Врачи в госпитале в Китае
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
Стиральная машина
На Урале мать "постирала" младенца в машинке, пишут СМИ
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор
Центр "Вектор" разрабатывает две вакцины от нового коронавируса
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
На территории посольства США в Багдаде упали несколько ракет
Анна Попова
В России разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния